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23.10.19 17:00

Госгеокадастр с сегодняшнего дня будет обнародовать выводы относительно проектов по отводу земучастков

Государственная служба Украина по вопросам геодезии, картографии и кадастра с 23 октября начинает публиковать автоматически в открытом доступе выводы о рассмотрении проектов землеустройства по отводу земельных участков.

госгеокадастр

Согласно сообщению на сайте ведомства, в частности, доступна информация о дате регистрации, регистрационном номере проекта и его разработчика, территориальном органе Госгеокадастра по месту расположения земучастка, статусе рассмотрения проекта, дате, номере и типе вывода, а также фамилия эксперта территориального органа Госгеокадастра, который выдал заключение, передает Цензор.НЕТ.

Функционал также позволяет осуществлять поиск по выбранному параметру - по региону, типу или статусу заключения.

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Данные будут обновляться один раз в сутки.

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