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23.10.19 17:31

"Чрезмерное вмешательство", - "Схемы" отреагировали на разрешение ГБР на доступ к материалам об отдыхе Порошенко на Мальдивах

Редакция программы "Схемы: коррупция в деталях" считает, что Государственное бюро расследований получило доступ к чрезмерному объему данных, касающихся подготовки журналистского расследования об отдыхе Порошенко на Мальдивах.

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Об этом сказано заявлении редакции, опубликованном на сайте "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"Поскольку ведомство расследует возможное превышение полномочий экс-президентом Петром Порошенко, непонятно, как в официальном установлении этого факта могут помочь учеты рабочего времени журналистов, операторов и водителей программы, их зарплаты и внутренняя коммуникация", - говорится в заявлении редакции программы расследований.

Журналисты отмечают, что столь пристальный интерес ГБР создает риски для раскрытия источников информации.

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"Понятно, что выполнить в полном объеме решение невозможно - например, редакция не будет предоставлять переписку журналистов и данные о редакционном процессе подготовки программы расследований. Поэтому нельзя исключать, что правоохранители намеренно придумали основания для получения права на проведение обысков", - заявляют в редакции.

В "Схемах" подчеркнули, что в августе по просьбе ГБР уже предоставляли следователям официальные запросы, которые журналисты отправляли в ходе подготовки материала, и ответы на них.

"Поэтому непонятно, зачем для дальнейшего сотрудничества следователем понадобилось применять инструмент принуждения, под угрозой обысков", - удивляется редакция.

Сейчас "Схемы" консультируются с адвокатами о том, какие существуют законные юридические инструменты защиты от такого чрезмерного вмешательства в работу журналистов.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Печерский районный суд столицы решением от 17 октября предоставил следователям ГБР разрешение на временный доступ к редакционной коммуникации журналистов программы "Схемы: коррупция в деталях", которые готовили расследование "Mr. Petro Incognito" - об отпуске Петра Порошенко на Мальдивах.

Следователи получили право доступа к к целому ряду других внутриредакционных данных - графику работы журналистов, операторов и водителей, данным по оплате их труда.

Напомним, 19 января 2018 журналисты проекта "Схемы" опубликовали расследование, согласно которому, по их данным, отдых на Мальдивских островах пятого президента Украины Петра Порошенко с 1 по 8 января стоил не менее 500 тысяч долларов, что составляет более 14 млн. гривен.

Позже пятый Президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что в начале января 2018 года летал отдыхать на Мальдивские острова вместе с семьей за свои личные средства.

Отметим, ранее заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что ГБР открыло новое уголовное производство против экс-президента Украины Петра Порошенко. По его словам, отправляясь на отдых в 2018 году, Порошенко "незаконно переправил через границу группу лиц при вылете на Мальдивские острова по чужим паспортам".

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