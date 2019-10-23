Есть две истории Украины. США должны выбрать ту, в которой она не является объектом, - Тейлор

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом заявил временно поверенный США в Украине Уильям Тейлор в своих показаниях в Конгрессе США по делу об импичменте Трампа, перевод выступления которого опубликовала УП.

"Сегодня есть две истории Украины. Первая - это та, о которой мы говорим сегодня, и которую вы слышали (в других допросах в рамках процедуре импичмента. - Ред.) за последние две недели. Это история про обличителей, Джулиани, неоффициальные каналы общения, договоренности в стиле "услуга за услугу", коррупцию и вмешательство в выборы. В этой истории Украина является объектом", - отметил он.

Читайте также: Болтон выступал против телефонного звонка между Зеленским и Трампом, предвидя "катастрофу", - Тейлор

В то же время, по словам Тейлора, есть еще одна история Украины.

"В этой второй истории Украина является субъектом. Она - о молодых людях молодой нации, которые пытаются освободиться от своего прошлого, надеясь, что их новое правительство наконец поможет открыть новую Украину, которая гордится своей независимостью от России, стремится присоединиться к западным институтам и наслаждаться безопасностью и процветанием", - добавил Тейлор.

"Я хотел бы, чтобы в дальнейшем мы остались с этой второй историей", - подытожил он.

Читайте также: Трамп лично приказал заблокировать военную помощь Украине, - Тейлор

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля

26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

В частности, в отчете было указано, что Трамп просил Зеленского не увольнять Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины. Кроме того, в отчете утверждалось, что сотрудники Белого дома оперативно заблокировали доступ ко всем записям телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, включая его дословную стенограмму.