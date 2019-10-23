Более 42% украинцев полностью доверяют Зеленскому, - опрос КМИС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ

Так, на вопрос о том, насколько респонденты доверяют или не доверяют определенным социальным институтам, 42,8% из них ответили, что полностью доверяют Президенту Украины, 37,6% - что скорее доверяют главе государства, и одновременно 4,5% выбрали вариант "вовсе не доверяю". При этом 7,4% опрошенных затруднились ответить на поставленный вопрос.

В то же время 19,3% украинцев, по данным КМИС, полностью доверяют Кабинету министров Украины (31,8% - скорее доверяют) против 9,2%, которые совсем не доверяют. Также в рамках исследования 15,1% респондентов отметили, что полностью доверяют Верховной Раде (31,9% ответили: "Скорее доверяю), тогда как 12,5% сказали, что совершенно не доверяют парламенту. При этом вариант "затрудняюсь ответить" выбрали 24,5 респондентов по вопросу о доверии правительству и 22,4% - по ВР.

Кроме того, результаты опроса свидетельствуют, что 11,9% украинцев полностью доверяют политическим партиям, а 11,1% - общественным организациям.

Меньше же респонденты доверяют средствам массовой информации и судам - ​​8,3% и 5,6% соответственно, причем 41,7% украинский заявили, что совсем не доверяют судам.

30,4% опрошенных также выбрали вариант ответа "скорее доверяю" в контексте уровня доверия к СМИ, и 30,4% - в отношении ГО.

Киевский международный институт социологии проводил исследование "Мысли и взгляды населения Украины: сентябрь 2019" с 27 августа по 23 сентября 2019 года. Опрос охватил 110 населенных пунктов во всех областях Украины, кроме Автономной Республики Крым. В Донецкой и Луганской областях опрос проводился только на территориях, подконтрольных Украины. В результате полевого этапа исследования, которое длилось на протяжении 8-20 сентября, было собрано 2035 анкет.

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