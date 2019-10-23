Абромавичус получил доступ к гостайне

Об этом сообщил в Facebook заместитель гендиректора "Укроборонпрома" по вопросам трансформации Роман Бондарь, информирует Цензор.НЕТ.

"Абромавичус получил допуск к гостайне. Для каждого, кто в последний месяц мечтал и ждал отрицательное решение по этому вопросу, генерировал контрмеры, саботировал изменения и устраивал провокации у меня есть сообщение: Спасибо, что нашлись. Мы вас заметили. Каждому таракану - свой тапок. И не стоит тратить время на больничные. Не поможет", - написал он.

Напомним, Айварас Абромавичус был назначен директором государственного концерна "Укроборонпром" 30 августа. Указ о его назначении подписал президент Украины Владимир Зеленский. До этого госконцерн возглавлял Павел Букин.

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2 сентября Абромавичус пояснил свое назначение вне конкурса тем, что "Укробонпрому" срочно был нужен руководитель из-за утечек документов и нездоровой атмосферы в госконцерне. Он пообещал, что до конца года на должность руководителя "Укроборонпрома" будет объявлен конкурс.