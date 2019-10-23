В Украине остались не объединенными 6400 территориальных общин, - министр Бабак

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на телеканал "112 Украина",об этом сообщила министр развития общин и территорий Украины Алена Бабак на брифинге.



"На сегодняшний день у нас объединились более 4 тыс. общин в 900 общин объединенных, и осталось 6,4 тыс. общин, которые еще не объединились и остаются преимущественно маленькими общинами, которые желательно объединить, чтобы они стали способными. Чтобы в этих общинах был ресурс – человеческий, экономический – чтобы именно в общинах, где человек проживает, он должен получать весь перечень публичных услуг и сервисов", – сказала она.



По словам министра, речь идет о том, чтобы в объединенной общине были школа с полноценными классами, амбулатория (как минимум), центр предоставления административных услуг, "водопровод, канализация, тепло, надлежащее обращение с бытовыми отходами".



"Эти 6,4 тыс. общин желательно объединить по принципу добровольности. ...В этом им должны помочь областные государственные организации", – отметила Бабак.

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