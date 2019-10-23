Встреча в "нормандском формате" произойдет после разведения сил на трех участках, - Зеленский

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам в Токио, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Когда мы говорим, что Москва выдвигает условия, знаете, очень много средств массовой информации говорят о различных условиях. Мы договорились, что у нас должна быть встреча, когда мы согласуем текст так называемой "формулы Штайнмайера" и когда у нас будет разведение на трех участках", - сказал он.

Зеленский напомнил, что в Станице Луганской разведение сил состоялось, сейчас идут подготовительные работы к разведению в Петровском и Золотом.

"Там разведение не происходит из-за нарушения тишины, но я думаю, что все обязательно произойдет, и следующим шагом будет встреча в "нормандском формате". Другая информация мне просто не известна", - указал он.

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