"Еще подискутируем", - правительство не стало рассматривать вопрос об усилении ответственности за контрабанду

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук заявил журналистам на брифинге после заседания Кабмина, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Лига.Нет".

"Мы сегодня не рассматривали этот вопрос, потому что решили, что еще подискутируем. Мы еще ждем позицию министерств по этому вопросу. Сам вопрос криминализации, то есть, усиления ответственности за нарушения таможенных процедур – сейчас дискутируется", - сказал он.

По его словам, Кабмин сейчас рассматривает разные варианты ответственности за контрабанду, но дискуссионным остается вопрос вида товаров, за незаконный провоз которых будет усилена ответственность. "То ли речь идет о подакцизных товарах, где сейчас они (контрабандисты. – Ред.) получают сверхприбыль, то ли речь должна идти о слишком больших суммах. Точно чего мы не собираемся делать – это возвращаться к практике, когда вся контрабанда считалась преступлением, так как это был инструмент таможни для давления на бизнес", - добавил премьер.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Более 2 тонн контрабандных продуктов обнаружены в рейсовом автобусе на границе с Польшей. ФОТОрепортаж

На сегодня контрабанда наказывается изъятием товаров и штрафом в 100% их стоимости и иногда - изъятием автомобиля. Ожидалось, что на сегодняшнем заседании Кабинет министров утвердит законопроект об усилении ответственности за незаконный провоз товаров на территорию Украины.