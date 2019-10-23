Памятный знак погибшим на Донбассе украинским воинам открыли на Сумщине. ФОТО

Об этомсообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
Организацию создания мемориала взяли на себя представители общественной организации участников АТО/ООС Краснопильщины, органы местной власти и неравнодушные местные жители.
На торжествах присутствовали родители погибших Героев, участники боевых действий, военные, ветераны военной службы.
Право открытия памятного знака было предоставлено местным участникам боевых действий на Донбассе Ивану Корниенко и Виталию Карпову.
Присутствующие почтили память павших украинских Героев минутой молчания и возложили цветы к памятному знаку, а представители местного духовенства освятили мемориал.