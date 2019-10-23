Памятный знак погибшим на Донбассе украинским воинам открыли на Сумщине. ФОТО

Об этомсообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Организацию создания мемориала взяли на себя представители общественной организации участников АТО/ООС Краснопильщины, органы местной власти и неравнодушные местные жители.

На торжествах присутствовали родители погибших Героев, участники боевых действий, военные, ветераны военной службы.

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Право открытия памятного знака было предоставлено местным участникам боевых действий на Донбассе Ивану Корниенко и Виталию Карпову.

Присутствующие почтили память павших украинских Героев минутой молчания и возложили цветы к памятному знаку, а представители местного духовенства освятили мемориал.

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