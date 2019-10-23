Политзаключенных Дудку и Бессарабова этапировали из "Матросской тишины" "в неизвестном направлении"

Об этом администрация "Матросской тишины" сообщила в ответе на письмо корреспондента издания "Крым.Реалии" Бессарабову, информирует Цензор.НЕТ.

"Администрация СИЗО-1 ФСИН России извещает вас, что письмо… не может быть вручено, так как арестант убыл в другое учреждение", – говорится в ответе на письмо.

Сын Владимира Дудки Илья Каверников также рассказал "Крым.Реалии", что в московском СИЗО отказались принять лекарства для его отца. Он предположил, что Дудку и Бессарабова этапируют обратно в оккупированный Россией Крым.

"В СИЗО не приняли лекарства для папы, сказав, что такой осужденный у них не содержится. Кроме того, мне пришли аналогичные ответы на мои письма. Предположительно, их снова везут в Симферопольское СИЗО", – рассказал Каверников.

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Напомним, жители Севастополя Владимир Дудка и Алексей Бессарабов были задержаны ФСБ в оккупированном Крыму в ноябре 2016 года.

4 апреля 2019 года подконтрольный России "Севастопольский городской суд" приговорил их к 14 годам заключения каждого.

По версии следствия, Дудка и Бессарабов якобы являлись участниками диверсионно-террористической группы главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Украинская сторона отрицает принадлежность осужденных к силовым структурам страны. Сами обвиняемые свою вину не признают и считают уголовное дело сфабрикованным. В частности, защита так называемых "диверсантов" утверждает, что сим-карты, которые изъяли у них в ходе обыска, исходя из биллинга, ранее использовались возле зданий, принадлежащих ФСБ России.

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