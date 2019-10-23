Я и Медяник пройдем полиграф за свои деньги, за остальных заплатят из партийного фонда "Слуги народа", - Арахамия

Об этом глава фракции СН Давид Арахамия рассказал во время брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН.

Арахамия заявил, что свой полиграф он будет оплачивать лично, как и депутат Вячеслав Медяник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арахамия: Официальное тестирование на полиграфе для нардепов "СН" должны подготовить за неделю

"Я свой детектор буду сам оплачивать. А общий, кажется, мы будем оплачивать из партийного фонда. Другого нет. В бизнесе это было от 2 000 до 3 000 гривен за тестирование. Медяник свой сам будет оплачивать", - пояснил Арахамия.

Напомним, экс-вице-премьер-министр Павел Розенко.заявил: "Офис Президента выдвинул подозрение 11 народным депутатам Украины от партии Слуга народа. ️Их обвиняют в получении 30 000 долларов (каждому) за голосование против одного антикоррупционного законопроекта на заседании Комитета Верховной Рады... Офис требует от депутатов-слуг пройти детектор лжи"

Позже народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Дубинский подтвердил информацию, что членов финансового комитета от "СН "проверят на детекторе лжи. А заместитель председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук собщила, что руководство фракции "Слуга народа" встретится с членами парламентского комитета по вопросам финансов налоговой и таможенной политики перед проверкой на полиграфе.

23 октября стало известно, что Дубинский и Арахамия договорились вместе пройти детектор лжи.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мажоритарщик Яценко не хочет проходить детектор лжи: "Я не девушка-шлюшка, а нардеп". ВИДЕО

Позже президент Зеленский заявил: "Все члены финансового комитета ВР должны пройти проверку на детекторе лжи".