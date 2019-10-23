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23.10.19 18:44

Я и Медяник пройдем полиграф за свои деньги, за остальных заплатят из партийного фонда "Слуги народа", - Арахамия

Полиграф, который будут проходить народные депутаты от партии "Слуга народа", будет оплачиваться из партийного фонда.

полиграф,детектор

Об этом глава фракции СН Давид Арахамия рассказал во время брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН.

Арахамия заявил, что свой полиграф он будет оплачивать лично, как и депутат Вячеслав Медяник.

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"Я свой детектор буду сам оплачивать. А общий, кажется, мы будем оплачивать из партийного фонда. Другого нет. В бизнесе это было от 2 000 до 3 000 гривен за тестирование. Медяник свой сам будет оплачивать", - пояснил Арахамия.

Напомним, экс-вице-премьер-министр Павел Розенко.заявил: "Офис Президента выдвинул подозрение 11 народным депутатам Украины от партии Слуга народа. ️Их обвиняют в получении 30 000 долларов (каждому) за голосование против одного антикоррупционного законопроекта на заседании Комитета Верховной Рады... Офис требует от депутатов-слуг пройти детектор лжи"

Позже народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Дубинский подтвердил информацию, что членов финансового комитета от "СН "проверят на детекторе лжи. А заместитель председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук собщила, что руководство фракции "Слуга народа" встретится с членами парламентского комитета по вопросам финансов налоговой и таможенной политики перед проверкой на полиграфе.

23 октября стало известно, что Дубинский и Арахамия договорились вместе пройти детектор лжи.

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Позже президент Зеленский заявил: "Все члены финансового комитета ВР должны пройти проверку на детекторе лжи".

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