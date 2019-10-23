"Люди должны поверить государству и начать вынимать деньги из-под подушки", - Гончарук про источник внутренних инвестиций в Украине

Об этом на брифинге по итогам заседания правительства сказал премьер-министр Алексей Гончарук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы предполагаем рост инвестиций по обоим сценариям. Это инвестиции внутренние - люди должны поверить государству и начать вынимать деньги из-под подушки. Второе - это банки. Нам нужно сделать все, чтобы банки начали кредитовать. Прежде всего, нужно работать, чтобы ставка по кредиту стала меньше, чтобы бизнес мог себе это позволить", - сказал Гончарук.

По его словам, с другой стороны правительство будет работать над привлечением иностранных инвестиций.

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"Для этого Украина должна выглядеть привлекательно как страна", - добавил премьер.