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23.10.19 19:41

Госсекретарь США Помпео обсудил с главой ПЦУ Епифанием насилие в отношении вероисповедания в оккупированном Крыму и ОРДЛО. ФОТО

Руководитель Государственного департамента США Майк Помпео провел встречу с главой Православной церкви Украины митрополитом Епифанием.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук посольства Украины в США.

Госсекретарь США Помпео обсудил с главой ПЦУ Епифанием насилие в отношении вероисповедания в оккупированном Крыму и ОРДЛО 01

Во время встречи Помпео поздравил главу Православной церкви Украины с получением премии Афинагора за защиту прав человека.

"Государственный секретарь США обратил внимание на недопустимость насилия в отношении вероисповедания, которые имеют место в оккупированном Россией Крыму и на подконтрольных ей частях Донбасса.

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Также Помпео выразил надежду на решение вызванного Россией конфликта на востоке Украины дипломатическими путями", - говорится в сообщении.

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