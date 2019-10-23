В ЦИК анонсировали создание чат-бота для информирования и внедрение системы электронного документооборота

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Комиссии, стороны обсудили ряд вопросов дальнейшего сотрудничества между ЦИК и Координатором проектов ОБСЕ в Украине. В частности, речь шла об организации учебного визита членов Комиссии в Королевство Норвегия для изучения зарубежного опыта применения системы электронного документооборота в органах администрирования выборов. В этом контексте обсудили и возможную помощь по внедрению такой системы в ЦИК.

Кроме того, участники встречи остановились на вопросах совершенствования конференц-системы залов заседаний Комиссии, в частности, трансляции заседаний на официальном сайте ЦИК, проведение региональных презентаций прототипа веб-ресурса территориальных избирательных комиссий и его пилотирования, создание чат-бота ЦИК для информирования, организацию обучения сотрудников управления информатизации Секретариата Комиссии. Также речь шла о закупке и передаче оборудования для улучшения киберзащиты электронных систем Государственного реестра избирателей.

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В завершение встречи председатель Комиссии Олег Диденко отметил, что видит одной из своих главных задач модернизацию ЦИК, внедрение в ее деятельность новейших технологий. Поэтому, по его словам, в этом аспекте все предложенные во время нынешней встречи проекты являются очень эффективными, важными и полезными для Центральной избирательной комиссии. При этом стороны договорились о их конкретизации уже в ближайшее время во время следующих профессиональных встреч по каждому из обозначенных направлений.

Уточняется, что в мероприятии также приняли участие заместители председателя ЦИК Сергей Дубовик, Виталий Плукарь, секретарь Елена Гатауллина, члены Оксана Боярчук, Сергей Постивый, руководитель Службы распорядителя Государственного реестра избирателей Александр Стельмах, руководители структурных подразделений Секретариата ЦИК, специалист по вопросам выборов и управления координатора Евгений Побережный и специалист проекта "Усиление кибербезопасности и прозрачности избирательных процессов в Украине" Игорь Ткаченко.

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