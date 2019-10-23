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23.10.19 21:26

Партнеры Джулиани Парнас и Фруман не признают себя виновными в незаконном финансировании кампании Трампа

Задержанные соратники адвоката президента США Руди Джулиани Лев Парнас и Игорь Фруман отрицают свою вину в сговоре с целью привлечения иностранных средств на финансирование президентской кампании Дональда Трампа.

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Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, об этом они заявили в суде Манхэттена.

Напомним, бизнесмены Игорь Фруман и Лев Парнас были арестованы в США 10 октября. Оба они являются клиентами Рудольфа Джулиани - адвоката американского президента Дональда Трампа.

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Ранее в майском интервью бизнесмен Игорь Коломойский заявлял, что "в Украине действуют два афериста, которые находятся под следствием в США. Один, кажется, Лев Парнас, а другой - Игорь - то Фруман, то Фурман". Позже адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани сообщил, что указанные люди - граждане США и его клиенты, которым он дал совет предъявить обвинение Коломойскому.

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