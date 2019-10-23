Германия возобновила вывоз в Россию радиоактивных отходов, – Greenpeace

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Западноевропейская компания Urenco в 2019 году возобновила транспортировку в Россию урановых "хвостов" с немецкой уранообогатительной фабрики в Гронау. С 2019 по 2022 год планируется отправить в Россию 12 тыс. тонн (более тысячи контейнеров, примерно 20 железнодорожных составов) урановых отходов", - говорится в сообщении Greenpeace со ссылкой на соответствующие документы правительства немецкой федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия.

Сообщается, что процесс этот начался в мае. За полгода на Уральский электрохимический комбинат в Новоуральске Свердловской области из ФРГ уже успели отправить 6 составов, то есть около 5 тысяч тонн радиоактивных отходов.

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В Greenpeace отмечают, что сегодня в РФ уже находится около 1 миллиона тонн урановых отходов, которые характеризуются особенно высоким уровнем радиоактивности и токсичности.