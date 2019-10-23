Момент взрыва гранаты в центре Киева, от которого погиб ветеран Дегтярев. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Шевченко отметил: "Эта молниеносная вспышка вдали на высветленном фрагменте видео с камеры наблюдения на углу Пушкинской и бульвара Шевченко в 22:40:05 и является тем самым взрывом гранаты, который унес жизни двух человек. В том числе и ветерана АТО Виктора "Сэнсэя" Дегтярева.

На втором фото - количество изъятого Национальной полицией Украины оружия за 9 месяцев 2019 из незаконного оборота по всем видам. В том числе и гранат. Берегите свои и чужие жизни, сдавайте нелегальное оружие и взрывчатку, не носите, не перевозите и не играйте с ней".

Напомним, в Киеве на улице Пушкинской в ночь с 22-го на 23 октября взорвалась граната, в результате чего погибли двое мужчин.

Одним из погибших был ветеран войны на Востоке Украины Виктор Дегтярев – командир подразделения "Купол" с позывным Сенсей. Другим погибшим был охранник одного из офисных зданий расположеном на улице Пушкинской. В полиции отметили, что мужчины сидели на ступеньках и разговаривали, когда рядом взорвалась граната.

Известно также, что девушка, которая в момент взрыва находилась неподалеку, получила легкие телесные повреждения. Ее на скорой увезли в больницу, однако отметили, что ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

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