Республиканцы сорвали показания представителя Пентагона в Конгрессе США об отношениях Трампа с Украиной

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Республиканцы в Палате представителей штурмовали закрытые слушания в среду в знак протеста против процесса расследования демократов, сорвав свидетельства высокопоставленного чиновника Министерства обороны об отношениях президента Трампа с Украиной", - отмечает издание The Hill..

Десятки республиканцев, в том числе представителей партийного руководства, ворвались в зал слушаний, где на тот момент находилась заместитель помощника министра обороны по вопросам России, Украины и Евразии Лора Купер в контексте расследования по импичменту. Республиканцы обвинили демократов в проведении нечестного расследования. Они заявили, что о ходе следствия должны знать не только представители трех комитетов (и демократов, и республиканцев), привлеченных к расследованию, но и другие законодатели.

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В ответ на протест председатель Комитета по вопросам разведки конгрессмен от демократов Адам Шифф покинул помещение и перенес слушания на неопределенный срок.

Напоминаем, в сентябре демократы инициировали расследование по импичменту президента США Дональда Трампа. Во время слушаний во вторник временный поверенный в делах США в Украине посол Уильям Тейлор дал показания, которые противоречат позиции Трампа и его окружения относительно "отсутствия давления" на Украину со стороны администрации США.

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