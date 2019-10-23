Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
23.10.19 22:52

На должности руководителей Укрспирта, Госпродпотребслужбы и Аграрного фонда будет объявлен конкурс, - Милованов

Сменились руководители ГП "Укрспирт", Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и Аграрного фонда.

милованов

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов, информирует Цензор.НЕТ.

"1."Укрспирт". Действующий исполняющий обязанности прекратил полномочия. Сергей Блескун назначен исполняющим обязанности.

2. Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. По своему желанию ушел Владимир Лапа. Уволен Жук Андрей с должности первого заместителя главы службы. Временно исполняет обязанности - Шевченко Ольга.

3. Аграрный фонд. Отстранен председатель Фонда Радченко.  А фонд вообще нужно закрыть. Агроотрасль знает правду", - написал министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Моим замам приходят сообщения, что их близкие погибнут, - Милованов рассказал об угрозах от уволенных коррупционеров

Милованов аноансировал конкурс на должности глав Укрспирта, Госпродпотребслужбы и Аграрного фонда.

На должности руководителей Укрспирта, Госпродпотребслужбы и Аграрного фонда будет объявлен конкурс, - Милованов 01

Читайте также: "Мы на грани экономического прорыва", - Милованов

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100