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23.10.19 22:55

Официальные результаты проверки на полиграфе депутата Дубинского объявят 28 октября, - адвокат Костина

Официальный результат прохождения полиграфа народным депутатом заместителем главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александра Дубинского будут известны в понедельник.

полиграф,дубинский

Об этом заявила адвокат нардепа Татьяна Костина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Это произошло. Результат мы получим, надеюсь, в понедельник. Результат подтвержденный документально", - сказала Костина после процедуры проверки на детекторе лжи в среду в Киеве.

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Она подчеркнула, что Дубинский добровольно прошел тесты на полиграфе.

По словам полиграфолога Виталия Опанасенко, "в тесте контрольно-проверочных вопросов мы имеем результаты в пользу опрашиваемого лица".

Напомним, экс-вице-премьер-министр Павел Розенко.заявил: "Офис Президента выдвинул подозрение 11 народным депутатам Украины от партии Слуга народа. ️Их обвиняют в получении 30 000 долларов (каждому) за голосование против одного антикоррупционного законопроекта на заседании Комитета Верховной Рады... Офис требует от депутатов-слуг пройти детектор лжи"

Позже народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Дубинский подтвердил информацию, что членов финансового комитета от "СН "проверят на детекторе лжи. А заместитель председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук собщила, что руководство фракции "Слуга народа" встретится с членами парламентского комитета по вопросам финансов налоговой и таможенной политики перед проверкой на полиграфе.

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23 октября стало известно, что Дубинский и Арахамия договорились вместе пройти детектор лжи.

Позже президент Зеленский заявил: "Все члены финансового комитета ВР должны пройти проверку на детекторе лжи".

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