Следствию нужны внутренние данные редакции "Схем", - ГБР

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Все данные, которые потребуют следователи ГБР у Радіо Свобода, будут касаться исключительно материалов программы "Схемы: коррупция в деталях" - "Mr. Petro Incognito. Тайный отпуск президента Порошенко", которые помогут в расследовании уголовного производства в отношении вероятной незаконной переправки через государственную границу бывшего президента Украины, других должностных лиц", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР открыло новое уголовное дело против Порошенко по заявлению Портнова

"Учитывая, что Петр Порошенко не предоставляет показаний, для установления всех обстоятельств в рамках этого производства нам нужна ваша помощь. В частности, показания съемочной группы относительно тех событий. Информация, которую выяснили журналисты, должна быть оформлена в рамках уголовного производства", - отмечают в ГБР.

Журналистов также снова призвали к сотрудничеству.

Как подчеркивает Радіо Свобода, в Бюро не объясняют, как в официальном установлении этих фактов могут помочь учеты рабочего времени журналистов, операторов и водителей программы расследований, их зарплаты, их внутренняя редакционная коммуникация - до процесса "внесение поправок" и "согласования выпуска в эфир". В ГБР также не указали, использовали ли следователи другие меры для выяснения обстоятельств дела в рамках расследования, кроме допроса главного фигуранта, пятого президента Украины Петра Порошенко.

Также смотрите: Порошенко об отдыхе на Мальдивах: "Границу я пересекал со своей фамилией. Оплачивал отдых со своего банковского счета". ВИДЕО

Также в ГБР заверили, что их "не интересуют источники получения информации журналистами" и отметили, что "не собираются проводить обыски".

В то же время, в самом постановлении суда прямо указано, что в случае отказа редакции добровольно исполнить решение и предоставить следствию все эти данные - суд по ходатайству следователя вправе вынести решение о разрешении на проведение обысков на Радіо Свобода.

Напомним, 19 января 2018 журналисты проекта "Схемы" опубликовали расследование, согласно которому, по их данным, отдых на Мальдивских островах пятого президента Украины Петра Порошенко с 1 по 8 января стоил не менее 500 тысяч долларов, что составляет более 14 млн. гривен.

Позже Петр Порошенко заявил о том, что в начале января 2018 года летал отдыхать на Мальдивские острова вместе с семьей за свои личные средства.

Читайте также: ОАСК запретил признавать итоги голосования за состав Совета общественного контроля при ГБР

Отметим, ранее заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что ГБР открыло новое уголовное производство против экс-президента Украины Петра Порошенко. По его словам, отправляясь на отдых в 2018 году, Порошенко "незаконно переправил через границу группу лиц при вылете на Мальдивские острова по чужим паспортам".

Печерский районный суд столицы решением от 17 октября 2019 года предоставил следователям ГБР разрешение на временный доступ к редакционной коммуникации журналистов программы "Схемы: коррупция в деталях", которые готовили расследование "Mr. Petro Incognito" - об отпуске Петра Порошенко на Мальдивах.

Следователи получили право доступа к к целому ряду других внутриредакционных данных - графику работы журналистов, операторов и водителей, данным по оплате их труда.

Редакция уже отмечала, что считает истребование такого широкого перечня данных чрезмерным.

Читайте: ГБР открыло уголовное производство после расследования "Слідство.Інфо" о привилегиях для заключенных в СИЗО