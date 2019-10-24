Евросоюз призывает освободить журналиста Асеева и всех незаконно удерживаемых в ОРДЛО украинцев, - представительство ЕС в Украине

Об этом говорится в заявлении Представительства ЕС в Украине, передает Цензор.НЕТ.

"ЕС призывает к немедленному освобождению журналиста Станислава Асеева", - подчеркивается в публикации.

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Также отмечается, что "лишение независимых журналистов права голоса и свободы выражения неприемлемы". В ЕС призывают освободить всех незаконно удерживаемых в ОРДЛО украинцев.

Напомним, связь с донецким блогером и автором проекта "Радио Свобода" "Радио Донбасс. Реалии" Станиславом Асеевым, известным под псевдонимом Станислав Васин, прекратилась 2 июня 2017 года. В июле представители группировки "ДНР" подтвердили содержание в заложниках журналиста и позволили ему встретиться с матерью.

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22 октября 2019 года наемники РФ сообщили, что "приговорили" к 15 годам заключения украинского журналиста Станислава Асеева.