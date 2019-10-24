Федеральный суд США обязал Госдеп обнародовать переписку топ-дипломатов с Джулиани по Украине

Об этом сообщает CNN, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

Такое решение вынес Федеральный суд США.

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Иск был подан наблюдательной организацией American Oversight. В иске требовали обнародовать переписки американских дипломатов с Джулиани касательно предполагаемого давления на правительство Украины, а также записи, связанные с отзывом посла США в Украине Мари Йованович.

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля

26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

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Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.