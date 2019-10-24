Трамп причислил Тейлора к своим непримиримым оппонентам и попросил не нанимать таких в администрацию президента

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, после обнародования материалов опроса Уильяма Тейлора президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что Тейлор относится к числу так называемых "непримиримых оппонентов Трампа" - республиканцев, которые выступают против президента США.

В другом твите президент США также выразил сожаление по поводу того, что республиканцы из круга "непримиримых оппонентов Трампа" получают должности в администрации США.

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"Было бы замечательно, если бы люди в администрации Трампа, которые (надеюсь!) желают наилучшего, прекратили бы нанимать принципиальных противников Трампа, еще хуже бездельников-демократов. Ничего хорошего с ними не бывает", - заявил Трамп.

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля

26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

В частности, в отчете было указано, что Трамп просил Зеленского не увольнять Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины. Кроме того, в отчете утверждалось, что сотрудники Белого дома оперативно заблокировали доступ ко всем записям телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, включая его дословную стенограмму.

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23 октября временно поверенный США в Украине Уильям Тейлор в своих показаниях в Конгрессе США по делу об импичменте Трампа, среди прочего, заявил, что США должны перестать относиться к Украине как к объекту и начать воспринимать ее в качестве независимого игрока, который стремится к западным ценностям и отрыву от агрессивной России.