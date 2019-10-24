Дополнительный ночной экспресс будет ездить из аэропорта Борисполь, - Укрзализныця

Как сообщает пресс-служба компании, ночной рейс впервые отправится на маршрут с 27 октября, передает Цензор.НЕТ.

"Продолжаем адаптировать график движения бориспольских экспрессов для максимального удобства пассажиров. Начиная с 27 октября в экспериментальном режиме назначаем дополнительный поезд, который будет отправляться из аэропорта "Борисполь" около трех часов ночи. Мы видим спрос на перевозки в это время, ведь ориентировочно с первой до двух часов ночи в аэропорту повышенный трафик - прибывает в десяти рейсов", - заявил председатель правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

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С 27 октября Kyiv Boryspil Express № 805 будет курсировать ежедневно, отправление со станции Борисполь-аэропорт в 2:47, прибытие на ст. Киев - Пассажирский в 3:28.

До конца года "Укрзализныця" планирует открыть на маршруте бориспольского экспресса станцию ​​Выдубичи и запустить новый поезд украинского производства. Сейчас на маршруте курсируют польские поезда PESA.

Напомним, Kyiv Boryspil Express между Центральным железнодорожным вокзалом ст. Киев-Пассажирский и Международным аэропортом "Борисполь" курсирует с 30 ноября 2018 года и за это время перевез более 800 000 пассажиров.

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