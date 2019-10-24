Правоохранители расследуют почти сотню дел, связанных со схемами оценки имущества через электронные площадки, - Арахамия

Об этом сказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН.

"Количество уголовных дел с участием этих площадок (электронные посредники между оценщиком имущества и электронной базой Фонда государственного имущества. - Ред.) насчитывает почти сотню. То есть их около сотни уже начато по манипуляциям этими площадками", - сказал он. Арахамия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я и Медяник пройдем полиграф за свои деньги, за остальных заплатят из партийного фонда "Слуги народа", - Арахамия

Арахамия добавил, что народные депутаты из партии "Слуга народа" готовы пройти опрос на полиграфе.

"Я уверен, что все по желанию пройдут полиграф", - сказал он.

Напомним, САП зарегистрировала уголовное производство, в котором 11 народных депутатов от партии "Слуга народа", которые работают в комитете Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике, могли получить взятку 30000 долларов.

Экс-вице-премьер-министр Павел Розенко заявил: "Офис Президента выдвинул подозрение 11 народным депутатам Украины от партии Слуга народа. ️Их обвиняют в получении 30 000 долларов (каждому) за голосование против одного антикоррупционного законопроекта на заседании Комитета Верховной Рады... Офис требует от депутатов-слуг пройти детектор лжи".

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Позже народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Дубинский подтвердил информацию, что членов финансового комитета от "СН "проверят на детекторе лжи. А заместитель председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук собщила, что руководство фракции "Слуга народа" встретится с членами парламентского комитета по вопросам финансов налоговой и таможенной политики перед проверкой на полиграфе.

23 октября проверку прошел Александр Дубинский. Официальный результат будет известен 28 октября.

Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия пройдет проверку на детекторе лжи в прямом эфире 24 октября в 16:00.