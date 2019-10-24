Наемники РФ применили на Донбассе 122-мм артиллерию, 82-мм минометы и вооружение БМП. За сутки - 22 обстрела, потерь нет, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 12 обстрелов:

- дважды вблизи Водяного на Приазовье - из артиллерии калибра 122 мм, стрелкового оружия и РПГ;

- дважды вблизи Пищевика и два раза неподалеку от Павлополя - из станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

- дважды возле Песков и два раза неподалеку от Лебединского - из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

- неподалеку от Тарамчука - из крупнокалиберных пулеметов;

- вблизи Старогнатовка - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 10 обстрелов:

- четыре раза вблизи Луганского - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

- неподалеку от Крымского - из вооружения БМП-1, крупнокалиберных пулеметов и автоматических гранатометов;

- дважды в районе н.п. Новолуганское - из минометов калибра 82 мм, автоматических и противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

- возле Зайцево - из автоматических гранатометов;

- неподалеку от Золотого - из стрелкового оружия и гранатометов различных систем;

- вблизи Пивденного - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

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Вчера, 23 октября, в результате обстрелов, потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

Также сообщается, что с начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня.

Оба обстрела были зафиксированы вблизи Марьинки, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Противник вел огонь из автоматических гранатометов, РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

"В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - добавили в пресс-центре ОС.



