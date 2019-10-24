С первых дней Рябошапка занял позицию, что ОПГ Януковича нет. Говорили, что это выдумка Луценко, - Горбатюк

Как информирует Цензор.НЕТ, такое заявление в эфире Радио НВ сделал Сергей Горбатюк, уволенный 23 октября с должности начальника управления спецрасследований Генеральной прокуратуры.

"С первых дней Рябошапка занял такую позицию, что преступной организации (Януковича) нет, "по нашему мнению, это выдумка Луценко", - такие фразы говорили", - сообщил он.

Горбатюк отметил, что соответствующие подозрения были направлены Януковичу и тогдашнему руководству страны, в частности, экс-министру внутренних дел Виталию Захарченко, экс-главе ГПУ Виктору Пшонке, бывшему премьер-министру Николаю Азарову и его заместителю, на основании собранных следователями доказательств.

"Такие заявления (об отсутствии ОПГ Януковича, - Ред.) есть, и предпринимаются шаги для того, чтобы это [звено расследований] разрушить. Я говорил: "Если вы хотите не видеть признаков преступной организации, считаете, что это какая-то выдумка - пожалуйста, там есть 5000 томов, читайте, выписывайте доказательства и выносите постановление о закрытии уголовного производства", - заявил экс-сотрудник ГПУ.

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Горбатюк связывает свое увольнение с, по его словам, нежеланием Генеральной прокуратуры расследовать дело о преступной организации Януковича, поскольку "сейчас при власти есть лица, которые работали в то самое время в Кабинете министров". Он также добавил, что некоторым из них возможно сообщить о подозрении.

Напомним, 23 октября Сергей Горбатюк был уволен с должности начальника управления спецрасследований Генпрокуратуры.

Горбатюк отказался писать заявление на прохождение переаттестации по установленному руководством Генпрокуратуры образцу, так как, по его мнению, он не соответствует действующему законодательству.

Исходя из этого, Горбатюк и еще более 200 прокуроров Генеральной прокуратуры не были допущены к переаттестации, которая необходима для перехода на должности в Офис генпрокурора.

В частности, для допуска необходимо было подать заявление с согласием на то, что во время собеседования может браться во внимание анонимная информация о прокуроре, которая не подлежит официальному подтверждению.