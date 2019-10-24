Скорая за 10 минут, доступность больницы интенсивного лечения - не более 60 мин, - Минздрав разработал новые критерии оказания помощи

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"Расстояние между пациентом и семейным врачом - не более 7 км. Доступность больницы интенсивного лечения - не более 60 мин. Время проезда бригады экстренной медпомощи: в городе - 10 мин, за пределами города - 20 мин", - сказано в сообщении.

Как отмечается, эти и многие другие критерии Минздрав определил, чтобы развитие эффективной сети учреждений здравоохранения в рамках создания госпитальных округов обеспечила:

- гарантированный своевременный доступ населения к услугам медицинской помощи надлежащего качества;

- эффективное использование бюджетных средств, направляемых на обеспечение медицинской помощи;

- создание условий для подготовки учреждений здравоохранения, оказывающих первичную, вторичную (специализированную) и экстренную медицинскую помощь, к функционированию в условиях управленческой и финансовой автономии медицинских учреждений в рамках договоров с Национальной службой здоровья Украины.

"Развитие эффективных сетей предоставления медицинских услуг в рамках единого плана эффективных сетей с различными видами социальных услуг - залог реальных ощутимых для каждого украинца изменений", - заявила заместитель министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Елена Симоненко.

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"Консолидированная работа центральных органов государственной власти и местного самоуправления позволит приблизить услуги, гарантированные государством, именно там и именно тогда, когда в них возникает реальная потребность", - добавила она.

Кабинет Министров Украины инициировал создание эффективных сетей предоставления социальных услуг на всей территории Украины для улучшения доступа населения к медицинским, образовательным, культурным, спортивным, административным и другим социальным услугам. План развития таких сетей предоставления услуг должен быть разработан в тесном сотрудничестве министерств, областных государственных администраций и органов местного самоуправления. Критерии развития эффективных сетей по различным направлениям предоставления социальных услуг объединены в единое Руководство. 17 октября 2019 г. состоялась презентация этих критериев и всего интегрированного подхода к моделированию услуг.

"План развития эффективных сетей учреждений здравоохранения, так же, как и сетей предоставления других социальных услуг по всей Украине, будет разработан с учетом видения имеющихся объединенных территориальных общин и ОТГ, которые планируют создать. Именно этот план станет основанием для дальнейшей государственной поддержки определенных учреждений здравоохранения.

Как отмечается, эффективная сеть учреждений здравоохранения - необходимое условие для выполнения задания Министерства здравоохранения Украины по обеспечению доступности качественной медицинской помощи исключительно на принципах доказательной медицины", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что эффективная сеть оказания медицинской помощи - это организационно интегрированная совокупность поставщиков медицинских услуг, способных обеспечивать предоставление качественной, комплексной, непрерывной и ориентированной на пациента медицинской помощи в соответствии с социально-демографическими характеристиками населения, особенностей его расселения на соответствующей территории планирования.