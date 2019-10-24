В Украине проведут дополнительные измерения загрязнения воздуха

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства в Facebook.

Как отмечается, на этом шла речь на экстренном совещании между министром, представителями Гидрометцентра, ГСЧС и Национальной геофизической обсерватории. Поскольку уровень загрязнения воздуха в Украине - тема, которая на протяжении последних дней больше всего беспокоит население нашего государства.

По данным от Гидромедцентра концентрации оксида углерода в период с 15 по 21 октября 2019 г. в атмосферном воздухе большинства городов Украины оставались в своих привычных параметрах, то есть в тех значениях, которые для них свойственны. Но это не значит, что воздух в украинских городах чистый. Преимущественно источником загрязняющих веществ в городах Украины является автомобильный транспорт, в крупных промышленных городах - выбросы предприятий.

По информации Гидрометцентра и ГСЧС состояние воздуха в Украине в рамках, присущие в это время года по сравнению с предыдущими годами. То есть оснований для волнения о значительных дополнительных источниках загрязнения воздуха нет. Однако, было зафиксировано превышение выбросов по некоторым загрязняющим веществам во всех промышленных городах Украины, таких как Мариуполь, Днепр, Каменское, Запорожье и др.

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Сообщается, что по результатам экстренного совещания будут проведены следующие действия:

1) Министр Алексей Оржель поручил привести украинские показатели к европейскому формату, чтобы иметь возможность сравнивать качество воздуха в Украине и других странах. Это займет определенное время, поскольку наши системы нужно перенастраивать. На современную же систему мониторинга пока не заложены средства.

2) Чтобы еще раз проверить достоверность данных министерство решило провести совместные измерения загрязнения воздуха с независимыми лабораториями. О результатах измерений мы сообщим.

3) Разработать план по модернизации системы мониторинга и перевода его в онлайн режиме.

Подчеркивается, что в модернизацию государственной системы мониторинга воздуха годами не вкладывались средства. На данный момент времени показатели собираются Государственной гидрометеорологической службой Украины в двух режимах. В полном режиме - отбор проб осуществляется 4 раза в сутки 6 дней в неделю и не в полном режиме - когда отбор проб осуществляется 2 раза в сутки.