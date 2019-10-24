Если будут звать на эту полиграф-вечеринку, придем: нам скрывать нечего, - нардеп от "Голоса" Железняк

Об этом он заявил в комментарии Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Это, как минимум нелогично и невозможно. Ко мне и к моей коллеги (Галине Васильченко. - Ред.) не обращались с такими предложениями, но если бы мы узнали о таких фактах, если бы к нам кто-то обратился, мы бы об этом очень громко говорили и сделали из этого скандал", - отметил Железняк.

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При этом он предполагает, что у Антона Яценко действительно мог быть интерес к голосованию за вышеупомянутый законопроект, однако, по словам Железняка, Яценко не являлся лично на комитет.

"Возможно, он работал какими-то другими методами", - предполагает депутат "Голоса".

В то же время он готов при необходимости также пройти проверку на детекторе лжи.

"Наверное, ходить оппозиционным депутатам в ОП на детектор немного выглядит как-то недемократично, но, если будут звать на эту полиграф-вечеринку, придем. Нам-то в этом вопросе скрывать нечего", - отмечает Железняк.

После провального голосования 18 октября, члены финансового комитета, как утверждает он, сразу же приняли решение о доработке законопроекта 2047-Д.

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Сам документ, которого пока нет в открытом доступе, по словам депутата, предусматривает ликвидацию так называемых "оценочных площадок" с возможностью дополнительной функции оценки имущества.

"Площадки убираются и через некоторый период (если не ошибаюсь, в тексте это было 1 апреля 2020 года), гражданам Украины дается возможность самим выступать в роли оценщиков, если они не согласны с той суммой, которую им сформировала единая база фонда государственного имущества, они идут к оценщика и он в рамках 25 процентов может делать рецензию", - рассказывает Железняк.

По его словам, ныне существующие "площадки" ничего, "кроме корупциной составляющей" не имеют.

Напомним, САП зарегистрировала уголовное производство, в котором 11 народных депутатов от партии "Слуга народа", которые работают в комитете Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике, могли получить взятку 30000 долларов.

Экс-вице-премьер-министр Павел Розенко заявил: "Офис Президента выдвинул подозрение 11 народным депутатам Украины от партии Слуга народа. ️Их обвиняют в получении 30 000 долларов (каждому) за голосование против одного антикоррупционного законопроекта на заседании Комитета Верховной Рады... Офис требует от депутатов-слуг пройти детектор лжи".

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Позже народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Дубинский подтвердил информацию, что членов финансового комитета от "СН "проверят на детекторе лжи. А заместитель председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук собщила, что руководство фракции "Слуга народа" встретится с членами парламентского комитета по вопросам финансов налоговой и таможенной политики перед проверкой на полиграфе.

23 октября проверку прошел Александр Дубинский. Официальный результат будет известен 28 октября.

Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия пройдет проверку на детекторе лжи в прямом эфире 24 октября в 16:00.

24 октября о прохождении полиграфа заявил нардеп от СН Качура: "Прошел тест на детекторе лжи: полиграф показал, что бабки я не брал и отношения к схемам не имею".