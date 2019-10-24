Лекарства против рака молочной железы едут в регионы, - Минздрав

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Отмечается, что приказ о распределении подписан и опубликован на сайте Минздрава Украины.

"Ранее лекарства с действующим веществом трастузумаб закупались по цене 490 долларов за флакон. Теперь закупки через международные организации позволили получить цену втрое ниже - 155 долларов. Это означает, что доступ к бесплатного лечения получат в разы больше пациентов", - говорится в сообщении.

В Минздраве отмечают, что эффективность и качество препарата подтверждается тем, что он одобрен в странах со Строгим национальным регулятивным агентством (SRA). Его закупают полтора десятка европейских государств, в частности, Германия, Франция, Австрия, Швеция и других странах.

В министерстве также напомнили, что лекарства закупаются в рамках выделенного бюджета, который ежегодно принимает Верховная Рада (в 2016 году - 3,4 млрд грн, в 2017-м - 5,9 млрд грн, в 2018-м - 5,9 млрд грн, в 2019-м - 6,58 млрд грн).

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