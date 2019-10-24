Демократы могут обнародовать материалы расследования в рамках импичмента Трампа в середине ноября, - Washington Post

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом пишет Washington Post.

Согласно информации издания, после того, как группа республиканцев Палаты представителей пыталась сорвать показания заместителя помощника министра обороны по делам России, Украины и Евразии Лауры Купер, некоторые демократы настаивают на том, чтобы сделать слушания открытыми.

"Есть большая разница между чтением расшифровки и фактическим слушанием истории от людей. Такие люди, как различные послы, которые пришли свидетельствовать, должны прийти и рассказать об этом", - заявил демократ Джим Хаймс.

Так, демократы надеются допросить в открытом порядке и. о. посла США на Украине Уильяма Тейлора и бывшего посла США на Украине Мэри Йованович. Они уже давали показания в закрытом режиме.

Несколько демократов также выразили желание услышать бывшего советника президента по нацбезопасности Джона Болтона, который, как сообщается, был ярым противником кампании по оказанию давления на президента Украины Владимира Зеленского.

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Болтон, который ушел в отставку в прошлом месяце, заявил газете, что "скажет свое слово в свое время".

Однако демократы также отметили, что импичмент исторически включал закрытую стадию расследования, за которой следовало публичное разбирательство.

Ранее группа примерно из 25 республиканцев Палаты представителей с возгласами: "Впустите нас!" ворвалась в охраняемый зал, где заместитель помощника министра обороны по делам России, Украины и Евразии готовилась давать показания.

В итоге слушания начались после пятичасовой задержки.

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Республиканцы неоднократно критиковали демократов за то, что они разрешили только членам комитетов по разведке, надзору и иностранным делам Палаты представителей присутствовать на слушаниях. По их мнению, информация и стенограммы должны быть доступны всем членам, учитывая серьезность последствий импичмента.

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля

26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

В частности, в отчете было указано, что Трамп просил Зеленского не увольнять Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины. Кроме того, в отчете утверждалось, что сотрудники Белого дома оперативно заблокировали доступ ко всем записям телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, включая его дословную стенограмму.

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23 октября временно поверенный США в Украине Уильям Тейлор в своих показаниях в Конгрессе США по делу об импичменте Трампа, среди прочего, заявил, что США должны перестать относиться к Украине как к объекту и начать воспринимать ее в качестве независимого игрока, который стремится к западным ценностям и отрыву от агрессивной России.