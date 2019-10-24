Полиция разыскивает педофила, напавшего на двух малолетних девочек в Киеве. Фоторобот

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

По данным ведомства, события произошли вчера в Подольском и Дарницком районах столицы. По этим фактам начаты уголовные производства.

Так, в Подольское управление полиции от женщины поступило сообщение о том, что в подъезде дома на улице Червонопильська неизвестный приставал к ее 10-летней дочери и касался ее тела. Девочке удалось вырваться из рук злоумышленника, который после этого скрылся.

По словам заявительницы, незнакомец худощавого телосложения, рост примерно 150 см с коротким темными волосами и наушниками на голове, был одет в темно-синюю кофту с капюшоном, темно-синие джинсы, белые кроссовки. Особая примета - не выговаривает букву "р".

Также в Дарницкое управление полиции обратилась местная жительница с сообщением о том, что в арке дома на улице Драгоманова неизвестный обнажил половой орган, чем совершил развратные действия в отношении ее 11-летней дочери.

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Для отработки этих сообщений на адреса выезжали следственно-оперативные группы, патрульные полицейские, работники ювенальной превенции. Собранные сведения следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований и начали два уголовных производства: по ч. 4 ст. 153 (Сексуальное насилие) и по ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители устанавливают личности, причастных к указанным преступлениям, чтобы в дальнейшем привлечь их к уголовной ответственности.

Гражданам, которые владеют какой-либо информацией об указанных событиях, просьба обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по спецлинии "102".