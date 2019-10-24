"Пусть кто-то еще сражается за этот окровавленный песок", - Трамп о выводе войск США из Сирии

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Лига со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

По словам президента США, "Турция, Сирия и все типы курдов воевали там веками" – и в какой-то период американцы "проделали для них большую работу".

"Пусть кто-то еще сражается за этот окровавленный песок... Теперь мы уходим. Давно пора. Мы должны были задержаться там на 30 дней, нанести очень быстрый удар - и уйти. Он и был быстрым, только мы остались почти на 10 лет", - заявил президент США.

Трамп также заверил, что позвонил главнокомандующему Демократических сил Сирии (альянс сил вооруженной оппозиции с курдским ядром. - Ред.) Мазлуму Абди, и тот якобы был "невероятно благодарен за то, что сделали США", остановив по договоренности с Анкарой турецкую военную операцию против курдов на севере Сирии.

"Он знает, что в ближнесрочной перспективе мы спасли десятки тысяч курдов", - утверждает Трамп.

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Хозяин Белого дома снова раскритиковал страны Европы, заявив, что те без энтузиазма решают вопросы о наказании боевиков террористической сети Исламское государство.

Напомним, 9 октября Турция начала военную операцию против курдов в Сирии. Через несколько дней она ее приостановила по договоренности с Вашингтоном. Анкара пригрозила, что если ополчение курдов не отступит с территории, с которой их прогоняют, штурм возобновится. Курды отошли. Турецкий президент Эрдоган и его российский коллега Путин обсудили изгнание YPG из Манбиджа и Кобани и раздел сфер влияния на севере Сирии.