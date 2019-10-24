В "Нафтогазе" считают, что рано начинать отопительный сезон в Киеве, поскольку держится теплая погода

Об этом сообщает пресс-служба компании, передает Цензор.НЕТ.

"Не хотим портить настроение господину (Виталию) Кличко, но по прогнозам погоды еще неделю будет теплая погода ... К тому же, со следующей недели начинаются школьные каникулы и отапливать пустые классы нет смысла", - сообщили в Нафтогазе.

В компании считают, что киевской власти необходимо подходить к вопросу начала отопительного сезона выборочно, а не включать отопление всем потребителям. В частности там допускают начало отопления в садах и больницах. В "Нафтогазе" считают, что это позволит киевлянам сэкономить свои средства.

Как сообщалось, подключение жилых домов Киева к системе централизованного отопления начнется в пятницу, 25 октября.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если РФ прекратит транзит газа, у ряда городов могут возникнуть проблемы с отоплением, - Гончарук