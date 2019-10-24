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24.10.19 10:13

В "Нафтогазе" считают, что рано начинать отопительный сезон в Киеве, поскольку держится теплая погода

Компания "Нафтогаз" раскритиковала решение киевской власти начать отопительный сезон с 25 октября. Там считают, что отопительный сезон начинать рано, ведь сейчас в столице держится теплая погода.

отопление

Об этом сообщает пресс-служба компании, передает Цензор.НЕТ.

"Не хотим портить настроение господину (Виталию) Кличко, но по прогнозам погоды еще неделю будет теплая погода ... К тому же, со следующей недели начинаются школьные каникулы и отапливать пустые классы нет смысла", - сообщили в Нафтогазе.

В компании считают, что киевской власти необходимо подходить к вопросу начала отопительного сезона выборочно, а не включать отопление всем потребителям. В частности там допускают начало отопления в садах и больницах. В "Нафтогазе" считают, что это позволит киевлянам сэкономить свои средства.

Как сообщалось, подключение жилых домов Киева к системе централизованного отопления начнется в пятницу, 25 октября.

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