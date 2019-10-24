Я сказал Штайнмайеру, что его фамилия в Украине популярнее моей, - Зеленский о встрече с президентом Германии. ВИДЕО

Об этом заявил в интервью "Сегодня" президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

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В рамках рабочего визита в Японию он встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, стороны обсудили нынешнюю ситуацию на Донбассе.



"Я ему сказал, что благодаря вашей формуле ваша фамилия сейчас популярнее моей фамилии в Украине. У нас была очень хорошая встреча, предметная встреча. Все работают над тем, чтобы у нас появилась дата нормандской встречи. И сам господин президент Штайнмайер тоже этого очень хочет", – рассказал Зеленский.

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Он отметил, что встречи "Нормандской четверки" не было с 2016 года.



"Не было встречи, не было возможности для каких-либо отношений в нормандском формате… Поэтому никто не понял, почему бывшие представители нашей власти... Почему они, скажем так, не понимают… как можно говорить о "формуле Штайнмайера" сегодня, как можно воплощать ее в жизнь, – этого не понимает никто. Все хотят, чтобы наступил мир, все нас поддерживают, все поддерживают и разведение войск – конечно, когда есть действительно нормальный высокий уровень безопасности на тех пунктах пропуска или на тех участках разведения. Иначе никто разведение не будет начинать. Поэтому все поддерживают Украину, хотят, чтобы Украина вернула территории, своих граждан... Будем работать вместе", – заявил президент Украины.