Чубаров призвал срочно обсудить ситуацию с рыболовством в Азовском море

Об этом Чубаров написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"В канун нового подписания с российской стороной сомнительных и противоправных документов руководство Государственного агентства рыбного хозяйства Украины заранее прибегло, в частности, в социальных сетях, к формированию желаемого для себя общественного мнения…. Мы же со своей стороны предлагаем срочно собраться всем заинтересованным сторонам и делегированным представителям общественности для обсуждения правовых и моральных аспектов ситуации с рыболовством в Азовском море, которое длится с момента оккупации Крыма", - написал Чубаров.

Он отметил, стороной, способной "в очень краткие сроки" организовать соответствующую эффективную встречу, мог бы стать комитет Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентскому сотрудничеству.

Глава Меджлиса отметил, что Госагентство рыбного хозяйства вышло на прямую финишную подписания с российской стороной "сомнительного протокола" о распределении квот на вылов рыбы в Азовском море на 2020 год, и напомнил, что ровно год назад, 23 октября 2018 года, в результате прямого вмешательства ряда народных депутатов и его в том числе, члены российской делегации были вынуждены покинуть Украину ни с чем.

"Позже, в начале 2019 года, Государственное агентство рыбного хозяйства Украины все-таки подписало с российской стороной протокол о распределении квот на вылов рыбы в Азовском море на 2019 год. Ничто тогда не остановило украинских чиновников и рыбных дельцов от унизительного действа: ни мораль, ни право, ни справедливость. Подписание и обмен документами прошли... по дипломатическим каналам", - написал Чубаров.

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