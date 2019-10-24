Трамп начал давить на Зеленского еще до его вступления в должность президента, - Associated Press

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Associated Press.

Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский 7 мая провел встречу со своим советником Андреем Ермаком, руководителем Офиса президента Андреем Богданом и главой НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым, на которой обсуждалось требование президента США Дональда Трампа провести расследование, касающееся бывшего американского вице-президента Джо Байдена.



Как рассказали источники издания, упомянутая встреча изначально была посвящена энергетическим вопросам, однако большую часть времени речь шла о том, как провести расследование по настоянию Трампа и его адвоката Рудольфа Джулиани, но при этом не впутаться во внутренние дела США.



По словам собеседников, Зеленский опасался, что Трамп и дальше будет настаивать на расследовании дела в отношении сына Джо Байдена Хантера.



Кроме Ермака, Богдана и Коболева на встрече присутствовал американец Амос Хохштайн, входящий в наблюдательный совет НАК "Нафтогаз України". Хохштайн – бывший дипломат, консультировавший Байдена по вопросам Украины во времена президентства Барака Обамы.

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Напомним, Конгресс США утвердил выделение Украины 250 млн долларов по линии Пентагона, но в июле 2019 года президент США Дональд Трамп попросил исполняющего обязанности главы аппарата Белого дома Мика Малвейни приостановить выделение средств. Деньги разморозили только в районе 11 сентября после многочисленных запросов из Конгресса о причине такого решения. В это же время Трамп и ряд американских дипломатов пытались добиться от Украины расследования против Хантера Байдена, сына одного из главных политических конкурентов американского президента.

24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля

26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.