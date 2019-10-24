Нормы, заложенные в законопроекте № 1210, приведут к закрытию многих предприятий горнорудного комплекса, - Фастовец

Такое мнение высказал глава отдела аналитики Adamant capital Константин Фастовец в статье 112.ua "Табачники, ГОКи и даже Rozetka: Крупнейшие компании Украины могут закрыться из-за налоговых инициатив "зеленой" власти".

"В последнее время конъюнктура на мировом рынке позволяла украинским ГОКам работать маржинально, но если рента будет повышена так, как это предлагается в законопроекте № 1210, у многих предприятий возникнут серьезные проблемы", - сказал Фастовец. Он уточнил, что это не способствует улучшению инвестиционного климата в стране.

Эксперты прогнозируют, что из-за повышения рентной платы закроется треть отечественного производства. Кроме того, Украина потеряет 70% экспорта руды и, как следствие, около 30% всех валютных поступлений. Железнодорожная отрасль в этом случае может лишиться 40% объемов грузоперевозки. Рост стоимости добычи железной руды в Украине приведет к росту трудовой миграции, подчеркивают эксперты. Согласно исследованию одного из представителей четверки мировых аудиторов – PWC, налоговые инициативы, заложенные в законопроектах № 1210 и № 1210-1, сделают добычу руды в Украине в 9 раз дороже, чем в России.

При этом законопроект № 1210 оставляет неизменной ставку ренты для марганцевой руды, которую добывают ГОКи олигарха Игоря Коломойского, который имеет огромное влияние на команду Зеленского.

Законопроект № 1210 создал серьезные проблемы и для предприятий металлургической отрасли. Об угрозе остановки железорудной шахты им. Артема в случае повышения ренты на добычу железной руды согласно законопроекту № 1210 заявил металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог". Об этом сказал заместитель генерального директора комбината Владимир Ткаченко, выступая на заседании рабочей группы комитета ВР по налоговой и таможенной политике. На шахте работают более тысячи человек. В начале октября был остановлен Днепровский металлургический завод им. Петровского ("Петровка"). О необходимости пересматривать на 2020 год бюджеты и планы модернизации, эффективного управления персоналом заявил гендиректор Ингулецкого ГОКа Александр Герасимчук. В связи с тяжелой экономической ситуацией на ГОКе "Сухая Балка" руководство вынуждено перевести аппарат управления на трехдневный режим работы с 1 декабря.

Закрылась табачная фабрика в Украине одной из крупнейших табачных компаний British American Tobaсco (ВАТ). О намерении пересмотреть работу своих мощностей в стране сообщили и в "Филипп Моррис Украина".