Идея проверки депутатов на полиграфе возникла у Арахамии. У него был опыт в Министерстве обороны, - Корниенко

Идея проверки депутатов президентской партии возникла у главы фракции Слуга народа Давида Арахамии. Об этом в интервью Украинской правде заявил первый заместитель лидера фракции Слуга народа Александр Корниенко, передает Цензор.НЕТ.

"Насколько я знаю, эта идея возникла у Давида Арахамии. У него был опыт с полиграфом в Министерстве обороны. Я уже не помню детально этот кейс, но Давид предложил попробовать этот инструмент для депутатов", - отметил Корниенко.

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Отвечая на вопрос, в каком формате партия обсуждала скандал, Корниенко сказал: "Да, мы обсуждали. Совещание не было масштабным, потому что много заместителей председателя фракции в округах, часть на выездном комитете на Донбассе. В понедельник у нас будет заседание фракции... Там мы будем обсуждать многие вопросы, среди которых и это тоже".

Он не сказал, будет ли президент Владимир Зеленский присутствовать на заседании фракции 28 октября.

Напомним, САП зарегистрировала уголовное производство, в котором 11 народных депутатов от партии "Слуга народа", которые работают в комитете Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике, могли получить взятку 30000 долларов.

Экс-вице-премьер-министр Павел Розенко заявил: "Офис Президента выдвинул подозрение 11 народным депутатам Украины от партии Слуга народа. ️Их обвиняют в получении 30 000 долларов (каждому) за голосование против одного антикоррупционного законопроекта на заседании Комитета Верховной Рады... Офис требует от депутатов-слуг пройти детектор лжи".

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Позже народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Дубинский подтвердил информацию, что членов финансового комитета от "СН "проверят на детекторе лжи. А заместитель председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук собщила, что руководство фракции "Слуга народа" встретится с членами парламентского комитета по вопросам финансов налоговой и таможенной политики перед проверкой на полиграфе.

23 октября проверку прошел Александр Дубинский. Официальный результат будет известен 28 октября.

Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия пройдет проверку на детекторе лжи в прямом эфире 24 октября в 16:00.

24 октября о прохождении полиграфа заявил нардеп от СН Качура: "Прошел тест на детекторе лжи: полиграф показал, что бабки я не брал и отношения к схемам не имею".