Путин - мой личный враг. Хочу "увидеть, когда дракон сдохнет", - Сенцов

"У меня есть один враг на земле — это Путин. Я человек не агрессивный, не конфликтный, хотя многие меня считают жестким. Я стараюсь уходить от таких вещей. Но с Путиным это не работает. Вот он - лично мой враг. Он забрал Крым, он оккупировал Донбасс, он стравливает нас между собой, он убил 12−13 тыс. наших соотечественников", — пояснил он свою позицию в интервью НВ, передает Цензор.НЕТ.

Сенцов добавил, что хочет видеть падение российского президента.

"Ненависть - чувство, которое мешает, воевать нужно с холодной головой, но я хочу увидеть, когда он падет. Хочу увидеть, когда дракон сдохнет. Это все", - резюмировал он.

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Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.