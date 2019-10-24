Нардеп Ткаченко планирует создать в Киевсовете оппозиционную нынешней власти города депутатскую группу

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом депутаты заявили журналистам на брифинге перед зданием КГГА, где должно состояться заседание Киевсовета.

"Мы сегодня анонсируем начало создания депутатской группы, которая будет называться "Новый Киев" и посвятит свою деятельность системной оппозиции той власти, которая до сих пор существует в Киеве", - сказал депутат Киевсовета от "Киевской команды" Гусовский.

В то же время Гусовский не уточнил, кто войдет в состав этой группы.

"Сейчас мы провозглашаем о начавшейся инициативе создания этой депутатской группы. Я думаю, в начале недели мы уже сможем сказать, кто вошел в ее состав ... Должны объединить всех депутатов, которые не согласны с текущей властью, и мы верим, что войдут в состав этой группы депутаты из разных фракций, таким образом объединившись в системную оппозицию ", - заявил Гусовский.

В свою очередь депутат Киевсовета Сагайдак напомнил, что были обращения к Президенту Украины Владимиру Зеленскому и его команде с просьбой вмешаться в ситуацию в столице.

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"Была направлена проверка в КГГА, но мы хотим увидеть ее выводы и реальные действия ... Поэтому мы создаем группу для того, чтобы контролировать деятельность городской власти и выработать план действий по выходу столицы из системного кризиса", - отметил Сагайдак.

В то же время Ткаченко сообщил, что и в парламенте будет создано межфракционное объединение с таким же названием - "Новый Киев".

"Мы как раз для того принимали в первом чтении закон о столице, чтобы запустить механизм обновления города и чтобы на новых выборах город имел реальные полномочия самоуправляющейся столицы. Это хороший пример для нас, депутатов в Верховной Раде, начать создание межфракционного объединения с таким же названием "Новый Киев". Я уже провел беседы со многими депутатами из "Слуги народа" и других фракций, и я думаю, что на следующей неделе о таком межфракционном объединении будет объявлено", - сказал Ткаченко.

Напомним, 3 октября Рада одобрила в первом чтении законопроект о столице, разделяющий полномочия мэра Киева и главы КГГА.

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