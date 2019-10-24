18% украинцев считают, что экономическое положение в стране за последний год улучшилось, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного группой "Рейтинг" 19-22 октября 2019 г.

Согласно результатам опроса, 18% опрошенных считают, что за последние 12 месяцев экономическое положение в стране улучшилось, 47% говорят, что оно не изменилось, и 29% - утверждают, что ситуация ухудшилась.

На фоне роста оптимистичных настроений в стране после президентских выборов, выросли и позитивные ожидания относительно будущего. Так, сегодня 45% опрошенных верят, что в следующие 12 месяцев экономическое положение в Украине улучшится, 26% - считают, что оно не изменится, и только 15% - имеют негативные ожидания. Еще 15% затруднились ответить на этот вопрос.

Больше всего положительных изменений опрошенные увидели в состоянии дорог: почти 40% отметили улучшение. Положительные сдвиги в курсе национальной валюты отметили 31%. В ситуации со свободой слова и демократии улучшения увидели 23%.

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