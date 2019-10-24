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24.10.19 12:12

Налоговой милицией прекращены незаконные действия по безосновательной смене собственников одного из промышленных предприятий Донетчины

Налоговой милицией Офиса крупных налогоплательщиков ГФС под процессуальным руководством прокуроров Генеральной прокуратуры Украины во время расследования уголовного производства в октябре текущего года прекращены незаконные действия по безосновательной смене собственников одного из промышленных предприятий Донецкой области.

гфс

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

Так, группой лиц в июле текущего года на территории Киевской области организованы подделки и представления в компетентные органы соответствующих регистрационных документов, в результате чего осуществлена перерегистрация указанного предприятия на другое лицо без ведома его фактического владельца, что привело к незаконному завладению корпоративными правами предприятия в размере 100% уставного фонда в размере 2,5 млн грн.

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В ходе досудебного расследования по инициативе следователя Минюстом отменены регистрационные действия, связанные с перерегистрацией предприятия, а также аккредитация субъекта государственной регистрации - коммунального предприятия, которым безосновательно проведена перерегистрация предприятия.

Кроме того, по ходатайству следователя и прокурора судом наложен арест на корпоративные права - 100% уставного фонда предприятия, чем предотвращена возможность совершения дальнейших незаконных действий в отношении предприятия и потеря имущества собственниками.

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Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, пока что следствием принимаются меры, направленные на установление всех причастных к преступлению лиц и привлечение их к предусмотренной законом ответственности.

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