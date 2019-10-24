Налоговой милицией прекращены незаконные действия по безосновательной смене собственников одного из промышленных предприятий Донетчины

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

Так, группой лиц в июле текущего года на территории Киевской области организованы подделки и представления в компетентные органы соответствующих регистрационных документов, в результате чего осуществлена перерегистрация указанного предприятия на другое лицо без ведома его фактического владельца, что привело к незаконному завладению корпоративными правами предприятия в размере 100% уставного фонда в размере 2,5 млн грн.

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В ходе досудебного расследования по инициативе следователя Минюстом отменены регистрационные действия, связанные с перерегистрацией предприятия, а также аккредитация субъекта государственной регистрации - коммунального предприятия, которым безосновательно проведена перерегистрация предприятия.

Кроме того, по ходатайству следователя и прокурора судом наложен арест на корпоративные права - 100% уставного фонда предприятия, чем предотвращена возможность совершения дальнейших незаконных действий в отношении предприятия и потеря имущества собственниками.

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Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, пока что следствием принимаются меры, направленные на установление всех причастных к преступлению лиц и привлечение их к предусмотренной законом ответственности.