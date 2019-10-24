Волонтеры, ветераны АТО, президент: "Рейтинг" выяснил, кому больше всего доверяют украинцы. ИНФОГРАФИКА

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в результатах опроса социологической группы "Рейтинг" за 19-22 октября.

69% украинцев доверяют волонтерам, 67% - ветеранам АТО, 66% - президенту. При этом стоит отметить, что рейтинг Зеленского слегка "просел" - по итогам сентябрьского опроса "Рейтинга", работой Зеленского на посту президента были довольны 71% украинцев.

Также высокий уровень доверия к армии (65%) и к церкви (56%). Общественным организациям доверяют 48% респондентов, городским/сельским главам - 47%, Национальной гвардии - 46%, Кабинету министров - 45%, Верховной Раде - 44%, местным СМИ - 43%, общенациональным СМИ - 42%, Службе безопасности Украины - 38%, областным государственным администрациям - 32%.

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Причем остальным государственным и правоохранительным структурам скорее не доверяют. К примеру, полиции не доверяют 49%, а доверяют - 31%, пограничной службе - 41% и 23% соответственно, Государственному бюро расследований - 41% и 23%, налоговым органам - 50% и 20%, таможенным органам - 51% и 19% , НАБУ - 49% и 17%, Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции - 48% и 15%.

Самый высокий рейтинг недоверия у прокуратуры (62%) и судов (66%). Доверяют им только 14-15%.

В опросе участвовали 2500 респондентов старше 18 лет. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Погрешность - не более 2,0%.