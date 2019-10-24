Встреча с Зеленским и Рябошапкой в ​​августе была оптимистичной, - Горбатюк

Об этом Горбатюк рассказал на брифинге 24 октября, передает Цензор.НЕТ.

"Я встречался с президентом в августе и рассказал о всей проблематике, о результатах расследования. Она завершилась, на мой взгляд, довольно оптимистично с пониманием того, что дела должны расследоваться и препятствия, которые есть, должны быть устранены... На этой встрече присутствовал и нынешний генеральный прокурор, которому президент сказал предоставить всю эту проблематику и шаги для ее решения. То есть я ее предоставил и генпрокурору, и заместителю Чумаке. Ничего по этой проблематике за 1,5 месяца решено не было ", - заявил Горбатюк .

По его словам, конкретные шаги на встречу не были сделаны.

"Кроме обещаний, что департамент для расследования майдановских дел должен быть создан", - отметил Горбатюк.

После этого, по его словам, дальше только кормили обещаниями о создании департамента по делам Майдана.

Напомним, 23 октября стало известно, что ГПУ уволила начальника Управления специальных расследований Сергея Горбатюка. Он занимался делами о преступлениях на Майдане.

Горбатюк заявил, что решение генерального прокурора Руслана Рябошапки о его увольнении незаконное. "Мы работаем исключительно на основании переходных положений УПК. Но генеральный прокурор додумался приравнять следователя к прокурору в этой ситуации и издать приказ, который является абсолютно незаконным. Конечно, буду обжаловать, реагировать. В том числе заявление о преступлении писать, потому что этот беспредел", - считает Горбатюк.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Два президента, один премьер, 11 министров, глава СНБО и его зам, главы ГПУ и СБУ", - Горбатюк рассказал, кому его департамент успел предъявить подозрения. ВИДЕО