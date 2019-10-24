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24.10.19 13:26

"Первое задание человека - обеспечивать себя самостоятельно", - глава комитета ВР по соцполитике Третьякова

Народный депутат от фракции "Слуга народа", глава комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова считает, что государство не должно облагать налогом нижний уровень доходов на каждого члена домохозяйства.

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"В первую очередь мы должны содержать себя сами. Что для этого должно сделать государство? Не облагать налогом нижний уровень доходов на каждого члена домохозяйства. Это основа социальной политики. Первый доход никто не должен ни у кого забирать, никакого налога с минимальной зарплаты или с честного прожиточного минимума. И мы на этот доход должны себе все обеспечивать", - сказала она в ходе трехстороннего круглого стола на тему: "Будущее пенсионной системы в Украине" в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам нардепа, если этих средств не хватило, то в этом случае "вступают в силу наши дети, наша местная власть и государственная власть".

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Третьякова подчеркнула, что такая помощь государства должна существовать как помощь в случае тяжелых жизненных обстоятельств.

"Первое задание человека - обеспечивать себя самостоятельно", - добавила она.

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