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24.10.19 13:53

Минветеранов работает над законопроектом об интеграции переселенцев в местные общины, - Коляда

Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины продолжает совместную работу с Министерством развития общин и территорий Украины над законопроектом, который позволит интегрировать внутренне перемещенных лиц в местные общины, в которых они сейчас проживают.

гаврилюк,коляда

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщает пресс-служба министерства.

"Продолжается совместная работа с Министерством развития общин и территорий Украины над законопроектом, который позволит интегрировать внутренне перемещенных лиц в местные общины, в которых они сейчас проживают", - говорится в сообщении.

Глава Минветеранов Оксана Коляда отметила, что принятие закона позволит осуществлять финансовые расчеты с учетом переселенцев, как уже полноценных жителей общин, а также позволит расширить их права, в том числе участвовать в местных выборах.

"Это один из первых законопроектов, над которым мы сели работать с экспертной средой. Совместно, наравне с Офисом президента, создана рабочая группа, а также на уровне Кабмина - это наша совместная задача с Аленой Бабак, министром развития общин и территорий Украины. Это как раз то, что я сказала о своей миссии - сделать так, чтобы вы полностью интегрировались в общинах, где проживаете", - сказала Коляда.

По ее словам, законопроект будет обнародован для публичного обсуждения.

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Минветеранов работает над законопроектом об интеграции переселенцев в местные общины, - Коляда 01

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