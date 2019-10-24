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24.10.19 14:08

Госгеокадастр открыл доступ к данным о выданных разрешениях на пользование недрами

Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра нанесла на публичную кадастровую карту слой "Геонадра", в которой отображается информация о выданных разрешениях на пользование недрами.

уран,недра

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Это существенный шаг к формированию единой системы госкадастров", - отмечается в сообщении.

В системе также отражаются имеющиеся ограничения на использование земельных участков. Информация предоставляется ГП "Государственный информационный геологический фонд Украины" и доступна всем гражданам.

Ранее, 11 октября, Госгеокадастр открыл на кадастровой карте Украины информационные слои - "Незарегистрированные земли", "Леса", "Природно-заповедный фонд".

Напомним, Государственная служба Украина по вопросам геодезии, картографии и кадастра с 23 октября начала публиковать автоматически в открытом доступе выводы о рассмотрении проектов землеустройства по отводу земельных участков.

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